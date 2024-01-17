Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ЦБ предупредили, что мошенники научились подделывать голоса родных жертвы

В ЦБ предупредили, что мошенники научились подделывать голоса родных жертвы

Преступники могут попытаться украсть деньги со счетов россиян, претворившись их родными и близкими. О новом способе мошенничества рассказали специалисты Центробанка России.

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Комментарии
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Misha Glusch
это боты Набиуллиной
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14 час.
Валентин Козодаев
Мало  того  они  ещё представляются  сотрудниками  следственного  комитета,  разыскивающих  вымогателей  и  названивают  стараясь  выведать  у  жертвы  данные  и  повесить  на  человека  кредиты  !!!!!1  Вот  два  номера  с  которых  неоднократно  представлялись  сотрудниками  СК  Московской  обл  !!  Отключайтесь  немедленно  от  этих  звонков  !!!  +79591495459  и  +79135515706  Пусть  под  ними  запылает  божья  кара  и  загорится  костёр  правосудия  !!
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13 час.

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