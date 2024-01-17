Преступники могут попытаться украсть деньги со счетов россиян, претворившись их родными и близкими. О новом способе мошенничества рассказали специалисты Центробанка России.
В ЦБ предупредили, что мошенники научились подделывать голоса родных жертвы
Комментарии
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Misha Glusch
это боты Набиуллиной
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14 час.
Валентин Козодаев
Мало того они ещё представляются сотрудниками следственного комитета, разыскивающих вымогателей и названивают стараясь выведать у жертвы данные и повесить на человека кредиты !!!!!1 Вот два номера с которых неоднократно представлялись сотрудниками СК Московской обл !! Отключайтесь немедленно от этих звонков !!! +79591495459 и +79135515706 Пусть под ними запылает божья кара и загорится костёр правосудия !!
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13 час.
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