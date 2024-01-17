В ЦБ предупредили, что мошенники научились подделывать голоса родных жертвы

Валентин Козодаев

Мало того они ещё представляются сотрудниками следственного комитета, разыскивающих вымогателей и названивают стараясь выведать у жертвы данные и повесить на человека кредиты !!!!!1 Вот два номера с которых неоднократно представлялись сотрудниками СК Московской обл !! Отключайтесь немедленно от этих звонков !!! +79591495459 и +79135515706 Пусть под ними запылает божья кара и загорится костёр правосудия !!