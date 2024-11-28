Китай: Ни при каких обстоятельствах нельзя применять ядерное оружие

Китай очень обеспокоен рисками возникновения ядерной войны в результате кризиса на Украине, неоднократно повторяя, что ядерное оружие не должно применяться ни при каких обстоятельствах и не следует развязывать ядерную войну, сообщает romanian.
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