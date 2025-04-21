Связь между приемом препаратов для снижения кислотности у младенцев и целиакией

Исследование, проведенное под руководством Тель-Авивского университета (Tel Aviv University), выявило потенциальную связь между приемом препаратов для снижения кислотности у младенцев в первые шесть месяцев жизни и развитием аутоиммунитета к целиакии при определенных условиях.
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