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Связь между приемом препаратов для снижения кислотности у младенцев и целиакией

Исследование, проведенное под руководством Тель-Авивского университета (Tel Aviv University), выявило потенциальную связь между приемом препаратов для снижения кислотности у младенцев в первые шесть месяцев жизни и развитием аутоиммунитета к целиакии при определенных условиях.

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