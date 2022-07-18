Роман Алёхин: Самые кровавые преступления власти Украины совершались тихо и закрыто - в засекреченных биолабораториях

Сейчас по украинским телеграм-каналам распространяется «ТОП терактов России на территории Украины», в котором указаны случайные жертвы ракетных атак по военным объектам или вооружениям в городах, которые укрорейх использует в качестве живого щита.
Сейчас по украинским телеграм-каналам распространяется «ТОП терактов России на территории Украины», в котором указаны случайные жертвы ракетных атак по военным объектам или вооружениям в городах, которые укрорейх использует в качестве живого щита.
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