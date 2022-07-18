Daily Moscow

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Сорокина
    выбирают лучших из худших.Число кандидатов ...
  • Геннадий Бережнов
    Однако то что спецы США стреляют по нам это другой поворот и что нам и дальше молчать? А далее они готовят лётчиков н...Украина получит р...
  • роман романыч
    потом выдворять замучаетесьШвейцария отказал...

Роман Алёхин: Самые кровавые преступления власти Украины совершались тихо и закрыто - в засекреченных биолабораториях

Роман Алёхин: Самые кровавые преступления власти Украины совершались тихо и закрыто - в засекреченных биолабораториях

Сейчас по украинским телеграм-каналам распространяется «ТОП терактов России на территории Украины», в котором указаны случайные жертвы ракетных атак по военным объектам или вооружениям в городах, которые укрорейх использует в качестве живого щита.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх