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Бабаев о Буше в «Авангарде»: «Большие вопросы, у Ги нет ярких заслуг в НХЛ. Рирден был идеальным кандидатом – в его активе Кубок Стэнли в «Вашингтоне»

53-летний специалист подписал контракт с омским клубом 27 ноября. – Как оцените приглашение Ги Буше в «Авангард»? – Трудно оценить это приглашение правильно.

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