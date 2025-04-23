Си Цзиньпин: торговые войны угрожают мировой экономике и правам государств

Во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председатель КНР Си Цзиньпин выразил обеспокоенность влиянием торговых войн на мировую экономику и подчеркнул готовность Китая сотрудничать для укрепления международной системы с центральной ролью ООН.