Экипаж корабля прошёл курс базовой подготовки в объединённом учебном центре Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге и полностью готов к проведению испытаний первого в России патрульного ледокола.
Экипаж патрульного ледокола «Иван Папанин» заселился на корабль
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Хорошая новость, всегда радуюсь когда на флоте положительные изменения. Надеюсь, что контрразведка обеспечила отсутствие на борту смартфонов вообще и Айфонов в частности. Чем меньше выделенных радиоканалов светятся в эфире, тем меньше шансов поймать в борт разную взрывоопасную гадость.
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13 час.
Россиянин
На флоте с этим очень строго. Служил там.
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12 час.
brigadier21 Snytsarienko
Да, флотская дисциплина это великая вещь. Но всё-равно, расслабляться не стоит, наши ледоколы на севере - очевидная конкуренция для США, а потому кампания всяких ЧП против них - вопрос времени.
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11 час.
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