Экипаж патрульного ледокола «Иван Папанин» заселился на корабль

brigadier21 Snytsarienko Хорошая новость, всегда радуюсь когда на флоте положительные изменения. Надеюсь, что контрразведка обеспечила отсутствие на борту смартфонов вообще и Айфонов в частности. Чем меньше выделенных радиоканалов светятся в эфире, тем меньше шансов поймать в борт разную взрывоопасную гадость.

Россиянин На флоте с этим очень строго. Служил там.