В Москве полиция закупила Kia Stinger для сопровождения кортежей

Как стало известно «Мотору» в автопарке Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации появилось по меньшей мере девять четырёхдверок в топ-комплектации GT-Line.
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