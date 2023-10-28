Тренер Плющев: к лидерству "Спартака" в КХЛ нет никаких вопросов

Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев в комментарии для "Газеты.Ru" высказался о лидерстве московского "Спартака" в Континентальной хоккейной лиге, заявив, что красно-белые занимают первое место абсолютно по делу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии