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Царьград

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Microsoft подтвердила сбой в Windows 11 после обновления 27 августа

Microsoft подтвердила сбой в Windows 11 после обновления 27 августа

Пользователи Windows 11 столкнулись с проблемами после установки обновления KB5120998 от 27 августа 2026 года.

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