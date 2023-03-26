В сборной Ирака хотят провести ответный матч с Россией в Багдаде

В сборной Ирака готовы провести ответный матч с Россией в Багдаде. Об этом рассказал пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад «Хотим ли мы провести ответный товарищеский матч со сборной России? Конечно! Почему нет? Федерация футбола Ирака и наша национальная команда надеются, что в одну из следующих пауз на игры сборных мы можем пригласить команду России на ответный товарищеский матч в Багдад», – заявил Имад.