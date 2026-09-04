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Еврокомиссар предупредила Сербию о проблемах из-за чествования Младича

Еврокомиссар предупредила Сербию о проблемах из-за чествования Младича

Планируемые в Сербии публичные мероприятия в память о бывшем командующем армией боснийских сербов Ратко Младиче, скончавшемся в Гааге 27 августа, могут негативно отразиться на отношениях Белграда с Евросоюзом.

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