Врачи назвали идеал деятельности, подходящей пожилым людям

Врачи озвучили формулу активности для пенсионеров, которая замедляет старение и успокаивает ум.Житель Нью-Йорка Роберт Соломон, которому сейчас 71 год, уверен: лучшую работу он нашёл не в офисе, а в обычном овощном магазине.