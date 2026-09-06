Врачи назвали идеал деятельности, подходящей пожилым людям

Врачи озвучили формулу активности для пенсионеров, которая замедляет старение и успокаивает ум.Житель Нью-Йорка Роберт Соломон, которому сейчас 71 год, уверен: лучшую работу он нашёл не в офисе, а в обычном овощном магазине.
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