Российские «Герани» уничтожили фуры ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях

Российские расчеты беспилотников «Герань-4 сикер» ударили по логистике украинских военных, уничтожив используемую технику.
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