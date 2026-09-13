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RT Russia

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Политик Гэллоуэй призвал Британию поблагодарить Россию за срыв операции СБУ

Политик Гэллоуэй призвал Британию поблагодарить Россию за срыв операции СБУ

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй призвал власти королевства поблагодарить Россию за срыв операции СБУ, которая могла стоить жизни сотрудникам британского посольства в Москве.

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