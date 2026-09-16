В ДНР задержали мужчину, который готовил теракт по приказу спецслужб Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Донецкой Народной Республике задержали жителя Горловки, который совершил попытку подрыва машины с российскими военнослужащими по заданию спецслужб Украины.
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