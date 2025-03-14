Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

Регина Толстоброва Это перемирие вряд ли приведет к долгосрочному миру.

Вадим Лебедев Запад... руками Зели - наворотили столько что теперь ни какой трактор не поможет... разгрести это. Так что - заткнулись бы! Путин ещё не все условия выдвинул - радуйтесь пока...