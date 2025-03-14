Украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы к перемирию с условием перспектив долгосрочного мира на Украине.
Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии
Комментарии
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Регина Толстоброва
Это перемирие вряд ли приведет к долгосрочному миру.
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21 час.
Вадим Лебедев
Запад... руками Зели - наворотили столько что теперь ни какой трактор не поможет... разгрести это. Так что - заткнулись бы! Путин ещё не все условия выдвинул - радуйтесь пока...
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18 час.
АР
Александр Русанов
Зеля - это у тебя ни чего не получится потому, что 3,14здобол, а у нас ВСЕ получится, по плану как задумано
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17 час.
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