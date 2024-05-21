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Правительство предписало «Газпрому» не платить дивиденды по акциям за 2023 год

Правительство предписало «Газпрому» не платить дивиденды по акциям за 2023 год

Правительство РФ поручило Минфину, Минэнерго и Росимуществу при подготовке проектов директив в совете директоров «Газпрома» не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2023 года.

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