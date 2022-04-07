Юрий БЕЛОУС: А куда уходить зенитовским бразильцам? Пока не видно, чтобы за Клаудиньо и Малкомом в очереди стояли. Тем более что Дзюба – это уже поздний Юран

Известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «Спорт уик-энду» прокомментировал игру Артема Дзюбы, а также высказался по поводу зенитовских бразильцев.
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