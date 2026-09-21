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Царьград

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МЧС извлекло тела двоих, третьего ищут у Кубенского озера

МЧС извлекло тела двоих, третьего ищут у Кубенского озера

В районе Кубенского озера, Вологодская область, произошло ЧП: пропали три человека. Двоих женщин нашли погибшими, поиски 54-летнего мужчины продолжаются.

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