Игры 1 тура финала Молодёжной лиги по волейболу пройдут в Новом Уренгое

В Новом Уренгое в понедельник, 4 марта, стартует первый тур финала Молодежной лиги по волейболу. За звание чемпиона страны борются российские команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата первые шесть мест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии