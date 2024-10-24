Вучич сообщил, что Сербия не введет санкции против России

Сербский лидер Александр Вучич проинформировал о том, что власти державы продолжат борьбу за независимость и не станут присоединяться к оказываемому западными державами санкционному давлению на Российскую Федерацию.
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