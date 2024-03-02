Героизм на берегах Братского водохранилища: братчане удостоены высоких наград МЧС

В администрации Братска состоялось вручение наград МЧС пяти жителям города. Из них четверо удостоились медали МЧС России «За спасение погибающих на водах», а ветеран МЧС Светлана Ерыгина, посвятившая многие годы профилактике пожаров в системе МЧС, отмечена знаком «За заслуги», сообщили в администрации города.