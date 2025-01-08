Взаимовыгодное сотрудничество остается основным тоном отношений Китая и ЕС

Суть торгового сотрудничества Китая и Европы заключается в двойной победе, сообщает romanian.cgtn.com За прошедшие годы Китай и ЕС стали вторыми по величине торговыми партнерами друг друга, и обе стороны получили от этого выгоду.
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