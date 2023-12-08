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"Сибирь" разгромила "Барыс" в первом матче после отставки Дэвида Немировски

"Сибирь" разгромила "Барыс" в первом матче после отставки Дэвида Немировски

Уже в первом периоде новосибирцы четырежды поразили ворота соперника.Хоккеисты новосибирской "Сибири" проводили первый матч после увольнения главного тренера Дэвида Немировски, соперником был "Барыс" из Астаны.

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