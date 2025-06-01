«Работа ради будущего страны»: как власти поддерживают семьи с детьми

В России воспитывается около 30 млн детей, из них 8,1 млн проживают в многодетных семьях. За последние годы власти создали в стране целую систему социальной поддержки, охватывающую каждого третьего несовершеннолетнего.
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