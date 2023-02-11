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«Хаас» показал первые фото машины 2023 года

«Хаас» показал первые фото машины 2023 года

«Хаас» продемонстрировал, как выглядит VF-23 – болид на сезон-2023. «Распакован и готов к выезду на трассу», – сообщила команда в соцсетях.

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