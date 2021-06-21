Происшествия

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В Амурской области полицейские нашли пропавшую накануне несовершеннолетнюю

19 июня около 23.00 в полицию г. Благовещенска от жительницы областного центра поступила информация об исчезновении опекаемой ею несовершеннолетней, 2011 года рождения.

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