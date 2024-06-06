Заложники чужой игры: кто развязал войну на Украине и как нам в ней победить

14K прочитали Заканчиваю обзор ситуации, вызванной событиями прошлого года, который начал в предыдущем тексте, где я подвел краткие итоги 2022 года и обрисовал общие черты ожидающего нас после победы будущего (победы, естественно, нашей).
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