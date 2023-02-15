Военное обозрение

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Глава Харьковской военной администрации Ганчев анонсировал предстоящее освобождение ранее оставленной ВС РФ территории региона

Глава Харьковской военной администрации Ганчев анонсировал предстоящее освобождение ранее оставленной ВС РФ территории региона

В обозримом будущем все населенные пункты Харьковской области, которые ранее находились под контролем Вооруженных сил Российской Федерации, а затем были захвачены формированиями киевского режима, будут освобождены.

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