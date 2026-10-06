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Средняя цена российской нефти Urals выросла в 1,6 раза в сентябре

Средняя цена российской нефти Urals выросла в 1,6 раза в сентябре

Средняя цена российской нефти Urals, используемая при расчете ряда нефтяных налогов, в сентябре резко выросла и достигла 92,08 доллара за баррель.

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