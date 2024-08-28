Украине не на что содержать ВСУ, страна разваливается: Премьер-министр Шмыгаль проговорился о реальной ситуации

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль GLOBAL LOOK PRESS9,2K прочтений Вчера Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль примерил на себя амплуа товарища Саахова из "Кавказской пленницы", который, предвидя свое будущее, объяснил всю сложность своего положения: "Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору".