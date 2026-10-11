Politico: ЕК хочет ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам с января 2027 года

Еврокомиссия (ЕК) готовит план по ужесточению выдачи шенгенских виз россиянам под предлогом неких «гибридных угроз» со стороны РФ.
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