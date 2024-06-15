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Это последние санкции ...

Это последние санкции ...

В общем, США решили наехать на всех, кто чем-либо торгует с Россией. То есть на весь мир. Это, общем-то, игра ва-банк, поскольку больше санкций у них не осталось.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Ну, может быть и последние, поскольку 18 июня 2024 года какой-то индийский предсказатель (козёл) пообещал начало третьей мировой. И тогда, если Путин пожалеет мирных американцев, для нас санкции будут посоедними.
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7 час.
ev
elena volkova
Осталась горячая фаза... И ведь добьются и получат...
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3 час.
Владимир Соловьев
США И ИХ ПРЕЗИДЕНТ ПОХОЖИ НА ГЕРОЯ  В ФИЛЬМЕ &quot;БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ&quot;: &quot;АБДУЛА, НЕ РАССТРЕЛИВАЙ ВСЕ ПАТРОНЫ, ОСТАВЬ ОДИН ПАТРОН ДЛЯ СЕБЯ&quot;!
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1 час.

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