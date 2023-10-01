Кадыров рассказал о закрытой части встречи с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после официальной части переговоров с российским лидером Владимиром Путиным у него состоялся долгий разговор с президентом, в ходе которого он заручился поддержкой главы государства.
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