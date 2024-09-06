Главком ВСУ: Покровское направление является сложным, но армия России не продвинулась там ни на метр Украинские военные изо всех сил пытаются удержать Покровск (Красноармейск).
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Главком ВСУ: Покровское направление является сложным, но армия России не продвинулась там ни на метр Украинские военные изо всех сил пытаются удержать Покровск (Красноармейск).
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