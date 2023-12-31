Курс на импортозамещение: как развивалась российская гражданская авиация в 2023 году

В 2023 году в российской гражданской авиации произошёл ряд важных событий: первые полёты совершили импортозамещённый SJ-100 и модернизированный Ил-96-400М, на предприятиях в Перми и Ульяновске было развёрнуто серийное производство двигателей и композитного крыла для среднемагистрального лайнера МС-21.