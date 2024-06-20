Разговорилась я тут с одной давней знакомой о литературе, а она так просто поражается недальновидности наших певцов "традиционности" и борцов за демографический прорыв от начальствующих до философствующих: как же они до сих пор умудрились не опереться на незыблемый авторитет подлинной глыбы русской литературы, а заодно известно-многодетного семьянина — Толстого Льва Николаевича? Ведь, если не заостряться […] Сообщение Лев Толстой как зеркало «традиционного» отношения к женщине появились сначала на Дзен дневник.