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Дзен Дневник

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Лев Толстой как зеркало «традиционного» отношения к женщине

Лев Толстой как зеркало «традиционного» отношения к женщине

Разговорилась я тут с одной давней знакомой о литературе, а она так просто поражается недальновидности наших певцов "традиционности" и борцов за демографический прорыв от начальствующих до философствующих: как же они до сих пор умудрились не опереться на незыблемый авторитет подлинной глыбы русской литературы, а заодно известно-многодетного семьянина — Толстого Льва Николаевича? Ведь, если не заостряться […] Сообщение Лев Толстой как зеркало «традиционного» отношения к женщине появились сначала на Дзен дневник.

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