Захват Киева российскими войсками нереален, а вот создать буферную зону в Черниговской области они могут, ударив на Чернигов.
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