Ульяна Сергеенко снялась для обложки модного журнала

Ульяна Сергеенко стала героиней обложки февральского номера журнала Tatler Kazakhstan. Дизайнер снялась для модного издания на арене Казахского государственного цирка в преддверии показа своей новой кутюрной коллекции, который состоится в Алматы.
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