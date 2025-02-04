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Ульяна Сергеенко снялась для обложки модного журнала

Ульяна Сергеенко снялась для обложки модного журнала

Ульяна Сергеенко стала героиней обложки февральского номера журнала Tatler Kazakhstan. Дизайнер снялась для модного издания на арене Казахского государственного цирка в преддверии показа своей новой кутюрной коллекции, который состоится в Алматы.

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