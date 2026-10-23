Трое мужчин заявили, что ныне покойный сенатор Линдси Грэм* платил им за сексуальные контакты**, в том числе когда одному из них было 17 лет.
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