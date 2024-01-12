Это депутат Пермской городской Думы от КПРФ Сергей Медведев и его позиция по отношению к тому, что сейчас происходит в нашей стране

Юрий Кот Пока вся страна сражается на фронтах за освобождение русских людей, Пермские коммунисты, судя по всему, решили идти путем своих идейных вдохновителей большевиков — развалить страну изнутри и проиграть войну.
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