В Петербурге жестокие нападения этнической банды на русских посчитали "хулиганством"

После поручения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту избиения жителей Петербурга представителями банды уроженцев Азербайджана дело действительно возбудили.
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