Яна Рудковская назвала лучших молодых артистов России

Яна Рудковская назвала лучших молодых артистов РоссииЯна Рудковская2.JPGПродюсер Яна Рудковская в беседе с «Пятым каналом» выразила мнение, что лучшими молодыми артистами России можно назвать Анну Asti и певца SHAMAN.
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