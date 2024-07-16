В Боснии и Герцеговине проверят сообщения о производстве дронов для ВСУ

Заявления министра обороны Боснии и Герцеговины (БиГ) Зукана Хелеза о производстве дронов-камикадзе, которые, по его словам, могут быть экспортированы на Украину, вызвали тревогу и должны быть расследованы правоохранительными органами.
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