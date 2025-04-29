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Данные о погибших в Курской области наемниках ВСУ доведены до властей стран

Данные о погибших в Курской области наемниках ВСУ доведены до властей стран

Российские власти довели информацию об иностранных наемниках ВСУ, погибших в Курской области, до руководства их государств, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Комментарии
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Eduard
Им наемникам нужна земля? Предоставьте им её на кладбище!
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15 час.
ВВ
Владимир Витковский
...зачем поганить землю РОССИИ помойными тушками дерьма???????
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7 час.
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