Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 мая

В столичном регионе ожидаются сильные дожди.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»Сильные дожди ожидаются в Москве в четверг, 1 мая, сообщил 30 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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