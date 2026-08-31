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Новости Брянска

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Прогноз Т1: российский рынок ИТ вернется к устойчивому росту не раньше 2028 года

Прогноз Т1: российский рынок ИТ вернется к устойчивому росту не раньше 2028 года

Искусственный интеллект станет главным драйвером роста ИТ-отрасли, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 21% в 2025–2028 годах.

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