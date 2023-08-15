Собянин: Москва с 1 сентября начнёт внедрение новых единых стандартов предпрофессионального обучения

Собянин рассказал о перспективах предпрофессиональных классов в старшей школе В личном блоге на своем персональном сайте Сергей Собянин сообщил, что в Москве новые единые стандарты предпрофессионального обучения начнут внедрять уже с 1 сентября.
Собянин рассказал о перспективах предпрофессиональных классов в старшей школе В личном блоге на своем персональном сайте Сергей Собянин сообщил, что в Москве новые единые стандарты предпрофессионального обучения начнут внедрять уже с 1 сентября.
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