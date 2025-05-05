Атака дронов на Москву: "Всë в скорой помощи, в пожарных". Что с многоэтажкой на Каширском

После атаки беспилотников на Москву возле многоэтажки на Каширском шоссе много скорых и пожарных.К многоэтажному дому на Каширском шоссе, пострадавшему в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 6 мая, подъехало несколько пожарных и скорых.
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